Комитет Рады поддержал окончательную версию законопроекта о запрете УПЦ МП

Комитет гуманитарной и информационной политики поддержал поправки к окончательной версии законопроекта о запрете УПЦ (МП) (законопроект 8371). Об этом заявили народные депутаты Владимир Вятрович и Ирина Геращенко, сообщает Левый берег.

"Комитет гуманитарной и информационной политики только поддержал правки к окончательной версии законопроекта, который поставит точку в существовании русской православной церкви и ее филиалов в Украине. Теперь - в зал и с Богом к победе" , - написал Вятрович.

Геращенко добавила, что на следующей неделе документ будет вынесен на голосование.

"Следующая пленарная неделя, как я и обещала, начнется с запрета московских попов. Это будет одно из важнейших решений ВР нынешнего созыва" , – отметила она.

Вчера Геращенко сообщила, что лидеры парламентских групп договорились на следующей неделе принять законопроект запрет на УПЦ (МП).

Этот документ Верховная Рада приняла в первом чтении еще 19 октября 2023 года.

23 июля 2024 года группа народных депутатов заблокировала трибуну на пленарном заседании, требуя внесения в повестку дня и рассмотрения во втором чтении этого законопроекта. Требование народных депутатов удовлетворено не было, а в заседании объявлен перерыв на несколько недель. В настоящее время депутаты собирались обсуждать компромиссное решение, чтобы принять этот законопроект.

Между тем, Комитет Совета по информполитике заявляет о дискредитационной кампании против принятия законопроекта о запрете деятельности РПЦ.