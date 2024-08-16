В Украину возвращается жара: прогноз погоды на выходные

В Украину возвращается жара. Уже на этих выходных ожидается температура воздуха до +35 градусов, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, говорит ее сообщение в Telegram.

Завтра в Украине ожидается жаркая погода с температурой +29 +33 градуса, на востоке будет немного прохладнее - +27 +29 градусов.

В субботу, 17 августа, по всей стране ожидается сухая и солнечная погода, а уже 18 августа на западе, севере и в центре возможны кратковременные грозовые дожди, тогда как на юге и востоке будет без осадков.

Однако уже с воскресенья-понедельника температура в большинстве областей повысится до +30 +35 градусов и более.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу прогнозируется сухая и жаркая погода с температурой до +30 +32 градусов.

В воскресенье жара усилится до +32 +35 градусов, но есть вероятность локальных грозовых дождей во второй половине дня.

Жара в Украине

Синоптик Наталья Диденко ранее сообщила, что 17-18 августа на территории Украины прогнозируется повышение температуры до +30 градусов и более.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, до конца августа существенного понижения температуры не ожидается. Такая аномальная жара обусловлена поступившей из Африки тепловой волной.