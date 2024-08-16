В РФ заявили, что Крымский мост атаковали 12 ракет ATACMS

Российское минобороны заявило, что ночью 16 августа незаконно построенный Крымский мост якобы атаковали 12 ракетами ATACMS, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

Минобороны РФ уверяет, что якобы все ракеты сбили. Однако российское ведомство традиционно не предоставило никаких доказательств этого.

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