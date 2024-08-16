В РФ заявили, что Крымский мост атаковали 12 ракет ATACMS
Российское минобороны заявило, что ночью 16 августа незаконно построенный Крымский мост якобы атаковали 12 ракетами ATACMS, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.
Минобороны РФ уверяет, что якобы все ракеты сбили. Однако российское ведомство традиционно не предоставило никаких доказательств этого.
Предыстория:
- В ночь на 16 августа оккупанты сообщили о перекрытии Крымского моста, который открыли только через четыре часа. Кроме того, телеграм-каналы сообщали о взрывах в Черноморском и Каменке, что возле Симферополя, сирене и стрельбе в Феодосии.
- Позже российское минобороны заявило, что ночью Крым атаковали несколько безэкипажных катеров и безпилотников самолетного типа.