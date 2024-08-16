У РФ заявили, що Кримський міст атакували 12 ракет ATACMS
Російське міноборони заявило, що вночі 16 серпня незаконно побудований Кримський міст нібито атакували 12 ракетами ATACMS, повідомляє Українська правда.
Повiдомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.
Міноборони РФ запевняє, що нібито всі ракети збили. Однак російське відомство традиційно не надало жодних доказів цього.
Передісторія:
- У ніч проти 16 серпня окупанти повідомили про перекриття Кримського моста, який відкрили лише за чотири години. Крім того, телеграм-канали повідомляли про вибухи в Чорноморському та Кам’янці, що біля Сімферополя, сирену і стрілянину у Феодосії.
- Пізніше російське міноборони заявило, що вночі Крим атакували кілька безекіпажних катерів і безпілотників літакового типу.