У РФ заявили, що Кримський міст атакували 12 ракет ATACMS

Російське міноборони заявило, що вночі 16 серпня незаконно побудований Кримський міст нібито атакували 12 ракетами ATACMS, повідомляє Українська правда.

Повiдомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Міноборони РФ запевняє, що нібито всі ракети збили. Однак російське відомство традиційно не надало жодних доказів цього.

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