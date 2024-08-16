НАПК проверяет сотрудника СБУ, мать которого имеет недвижимости на миллионы

После расследования об имуществе матери сотрудника СБУ, заменившего в должности Артема Шила, эксочельника так называемого бизнес-подразделения спецслужбы, Национальное агентство по предотвращению коррупции начало мониторинг образа жизни чиновника, сообщает Слідство.Інфо.

"Сообщаем, что Национальным агентством по предотвращению коррупции проводится мониторинг образа жизни в отношении Лойфа Анатолия Григорьевича, сотрудника Службы безопасности Украины, с целью установления соответствия или несоответствия его уровня жизни имеющимся у него и членам его семьи имущества и полученным ими доходам согласно декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" , - говорится в ответе НАПК на запрос журналистов.

В начале мая "Слідство.Інфо" опубликовало расследование, в котором говорилось, что мать Анатолия Лойфа — Анна, владеет дорогой недвижимостью в столице и ее пригороде на общую сумму более 16 млн грн. Сама она проживает в Закарпатье и работает преподавательницей языков в колледже небольшого города Берегово.

В частности, в расследовании говорилось, что во время полномасштабного вторжения на земельных участках, принадлежащих матери сотрудника СБУ, построили дом в коттеджном городке.

Кроме того, Анна Лойф с 2020-го имеет в собственности квартиру 155,6 кв. м в столичном ЖК премиумкласса на Печерске. Эту квартиру запечатлел Григорий Лойф, отец чиновника, в своих декларациях. Муж ранее работал на Закарпатской таможне. В документе он указывает, что квартира обошлась Анне Лойф всего за 3,9 млн. грн. В то же время журналисты обнаружили, что рыночная стоимость этой недвижимости на момент покупки достигала около 370 тысяч долларов, или почти 10,4 млн грн. То есть цена, указанная в декларации, выглядит как в 2,5 раза меньше рыночной.