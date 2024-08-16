НАЗК перевіряє співробітника СБУ, мати якого має нерухомості на мільйони

Після розслідування про майно матері співробітника СБУ, який замінив на посаді Артема Шила, ексочільника так званого бізнес-підрозділу спецслужби, Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя посадовця, повідомляє Слідство.Інфо.

"Повідомляємо, що Національним агентством з питань запобігання корупції проводиться моніторинг способу життя стосовно Лойфа Анатолія Григоровича, співробітника Служби безпеки України, з метою встановлення відповідності або невідповідності його рівня життя наявним у нього та членів його сім’ї майна і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" , — йдеться у відповіді НАЗК на запит журналістів.

На початку травня "Слідство.Інфо" опублікувало розслідування, у якому йшлося про те, що матір Анатолія Лойфа — Ганна, володіє дорогою нерухомістю у столиці та її передмісті на загальну суму понад 16 млн грн. Сама вона мешкає на Закарпатті та працює викладачкою мов у коледжі невеликого міста Берегове.

Зокрема, у розслідуванні йшлося про те, що під час повномасштабного вторгнення на земельних ділянках, які належать матері СБівця, збудували будинок у котеджному містечку.

Крім того, Ганна Лойф з 2020-го має у власності квартиру 155,6 кв. м у столичному ЖК преміумкласу на Печерську. Цю квартиру відобразив Григорій Лойф, батько посадовця, у своїх деклараціях. Чоловік раніше працював на Закарпатській митниці. У документі він вказує, що квартира обійшлася Ганні Лойф всього за 3,9 млн грн. Натомість журналісти виявили, що ринкова вартість цієї нерухомості на момент купівлі сягала близько 370 тисяч доларів, або майже 10,4 млн грн. Тобто ціна, вказана у декларації, виглядає, як у 2,5 раза менша за ринкову.