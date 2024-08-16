В Германии снова заподозрили диверсию с водой для Бундесвера

Подозрения по поводу диверсии с заражением воды в городе Мехерних (Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии, где расположена база Бундесвера, не подтвердились. По данным местных властей, исследования специального пожарного подразделения показали, что вода не была биологически или химически загрязнена, пишет в пятницу, 16 августа, агентство dpa, сообщает Deutsche Welle.

По словам представителей местных властей, проверка на бактериальное заражение проводится дополнительно – для этого нужно провести бакпосы, результаты которого могут быть получены только после выходных.

В связи с этим местным жителям разрешили использовать водопроводную воду для мытья и стирки, но призывают кипятить ее, прежде чем пить.

Накануне вечером представители местных органов здравоохранения призвали общественность с осторожностью использовать водопроводную воду. Причиной стало то, что на одном из городских резервуаров для питьевой воды было обнаружено срезанное ограждение.

Как сообщалось на странице города в интернете, казарма Блайберг немецких вооруженных сил, расположенная в Мехернихе, также берет воду из резервуара.

Инцидент на базе ВВС в кельнском районе Ван

Отметим, что это уже третий случай с подозрениями по поводу вероятного отравления воды за последнюю неделю. Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) 14 августа призвал усилить бдительность на фоне возможных диверсий на территории базы военно-воздушных сил Бундесвера в кельнском районе Ван и на военной базе НАТО в Гайленкирхене (Северный Рейн – Вестфалия).

По данным Der Spiegel, на базе в Кельне в ночь на 14 августа сработали датчики контроля воды. Для проверки на место были направлены техники центра, обслуживаемого Бундесвером. Они заметили подозрительного человека в черной одежде с лицом, вероятно, скрытым под маской, но ему удалось скрыться с места происшествия. У забора вокруг базы обнаружили дыру. Кроме того, несколько пожарных Бундесвера сообщили о проблемах с желудочно-кишечным трактом.

На базе задействовано около 4300 военных и 1200 гражданских. Он расположен недалеко от аэропорта Кельн/Бонн. Находящиеся возле аэропорта казармы входят военные и гражданские подразделения Бундесвера, среди прочего там базируются военнослужащие ВВС Германии и авиапарк правительства ФРГ.

Der Spiegel отметил, что база ВВС в Кельне является важным логистическим узлом в рамках усилий ФРГ по военной поддержке Украины, защищаемой от российского вторжения. В частности, солдаты Вооруженных сил Украины, прошедшие обучение в Германии, вылетают из Кельна в Польшу.

Жителям прилегающих к казармам районов ничего не угрожало, поскольку база Бундесвера имеет отдельную систему водоснабжения.

Подозрения относительно диверсий на базе НАТО в Гайленкирхене

Газета Süddeutsche Zeitung 14 августа сообщила о предположительной попытке диверсии на военной базе НАТО в Гайленкирхене на западе ФРГ, расположенной неподалеку кельнских казарм. Записи видеокамеры показали, что неизвестный перелез через ограждение, чтобы попасть на его территорию, уточнил Der Spiegel.

Впрочем, по его данным, следователи предполагают, что это мог быть кто-то, кто забыл пропуск для доступа на базу. На месте были взяты пробы воды, не показавшие отклонений. Как и в Кельне, этот объект подключен к автономной системе водоснабжения.