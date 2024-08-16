В Молдове суд приостановил деятельность пророссийской партии, связанной с олигархом Шором

Суд города Бельцы в пятницу, 16 августа, постановил ограничить на три месяца деятельность пророссийской партии "Шанс", связанной с осужденным в Молдове беглым олигархом Иланом Шором, сообщает Европейская правда.

Решение суд вынес через три месяца после того, как Министерство юстиции Молдовы подало иск против партии "Шанс" с требованием ограничить ее деятельность на шесть месяцев из-за нарушений в финансовых документах, выявленных Центральной избирательной комиссией.

Нарушения обнаружили в финансировании "Шансом" избирательной кампании на местных выборах в ноябре 2023 года. В частности речь шла о 71 доноре со слишком низкими доходами, которые не соответствовали сделанным ими пожертвованиям.

Суд Бельцев частично удовлетворил требование министра и ограничил деятельность партии только на три месяца – до середины ноября. Это означает, что деятельность "Шанса" будет ограничена во время президентских выборов в Молдове 20 октября.

Ограничения предусматривают, что пророссийской партии запрещено пользоваться банковскими счетами и организовывать публичные мероприятия.

"Шанс" также должен оплатить судебные издержки в размере 250 леев.

Как отмечает "Радио Свобода", пророссийский "Шанс" стал первой партией, к которой применили приостановление деятельности, хотя этот механизм предусмотрен законодательством Молдовы уже 17 лет.

"Шанс" возник после того, как Конституционный суд Молдовы признал неконституционным другой политический проект Шора – одноименную политическую партию – и запретил ее деятельность из-за связей с Россией.

Между тем в апреле партии, связанные с беглым молдовским олигархом Иланом Шором, создали предвыборный блок "Победа" во время мероприятия, состоявшегося в одном из отелей Москвы.