Минобороны Испании: Украина сама решает, как использовать полученное оружие

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что не располагает информацией об использовании Украиной испанского оружия на территории Курской области, но отметила, что именно Киев определяет, как использовать переданное оружие. Со ссылкой на EFE, сообщает Украинская правда.

Об этом Роблес заявила во время визита в штаб НАТО в Валенсии в пятницу, 16 августа.

На вопрос, знает ли она об использовании испанского оружия украинскими военными на Курщине, глава Минобороны Испании отметила, что не имеет такой информации.

"Это война, и поэтому Украина будет использовать то оборудование, которое считает необходимым, в любой момент" , – добавила она.

Роблес одновременно подчеркнула, что оружие, которое Испания предоставила Украине, является "оборонительным оружием для обороны".

Министр также заверила, что Испания будет продолжать поддерживать Украину "этим оборонным оборудованием, которое является очень важным", а Украина "всегда будет иметь поддержку Испании, как и других стран Североатлантического альянса".

Ранее Министерство обороны Британии подтвердило, что украинские войска могут использовать британское оружие на российской территории для самозащиты - за одним исключением.

Украина также может свободно использовать переданные Канадой танки и бронемашины и другую технику на территории России.