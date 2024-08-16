В Курской области враг теряет резервы и логистику - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил 16 августа, что российская армия на Курщине несет потери, что "очень полезно" для украинской обороны. Со ссылкой на обращение Зеленского, сообщает Украинская правда.
"Главное. Было уже несколько докладов Главкома Сырского о фронтовой ситуации и о нашей операции в Курской области. Видим, что оккупант несет потери, и это полезно, очень полезно для нашей обороны. Это касается уничтожения логистики российской армии и расхода их резервов. Мы должны максимально наносить поражение всем российским позициям и делаем это. Я благодарю каждого нашего воина за меткость, спасибо за силу и за стойкость", - заявил президент.
Также Александр Сырский доложил об украинских оборонительных шагах на Покровском и Торецком направлениях.
Ранее 16 августа Сырский сообщил, что украинские войска в Курской области имеют новые продвижения на некоторых направлениях от 1 до 3 километров.