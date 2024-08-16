В Курской области враг теряет резервы и логистику - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил 16 августа, что российская армия на Курщине несет потери, что "очень полезно" для украинской обороны.﻿﻿ Со ссылкой на обращение Зеленского, сообщает Украинская правда.

"Главное. Было уже несколько докладов Главкома Сырского о фронтовой ситуации и о нашей операции в Курской области. Видим, что оккупант несет потери, и это полезно, очень полезно для нашей обороны. Это касается уничтожения логистики российской армии и расхода их резервов. Мы должны максимально наносить поражение всем российским позициям и делаем это. Я благодарю каждого нашего воина за меткость, спасибо за силу и за стойкость" , - заявил президент.

Также Александр Сырский доложил об украинских оборонительных шагах на Покровском и Торецком направлениях.

Ранее 16 августа Сырский сообщил, что украинские войска в Курской области имеют новые продвижения на некоторых направлениях от 1 до 3 километров.