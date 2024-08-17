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Россия потеряла за сутки более 1200 солдат и десятки единиц техники

Россия потеряла за сутки более 1200 солдат и десятки единиц техники
Фото: Генштаб

За минувшие сутки Россия на войне в Украине потеряла еще 1230 воинов, 5 танков и 58 артиллерийских систем, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около/около 598180 (+1230) человек,
  • танков – 8501 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 16473 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 16985 (+58) ед,
  • РСЗО – 1160 (+1) ед,
  • средств ПВО – 923 (+1) ед,
  • самолетов – 367 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 13714 (+55) ед,
  • крылатых ракет – 2432 (+3) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22913 (+65) ед,
  • специальной техники – 2844 (+15) ед.

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