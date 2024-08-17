Росія втратила за добу понад 1200 солдатів та десятки одиниць техніки
За минулу добу Росія на війні в Україні втратила ще 1230 вояків, 5 танків і 58 артилерійських систем, повідомляє Українська правда.
Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ about 598180 (+1230) осіб,
- танків ‒ 8501 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16473 (+12) од,
- артилерійських систем – 16985 (+58) од,
- РСЗВ – 1160 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 923 (+1) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13714 (+55) од,
- крилатих ракет ‒ 2432 (+3) од,
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22913 (+65) од,
- спеціальної техніки ‒ 2844 (+15) од.