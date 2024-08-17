Росія втратила за добу понад 1200 солдатів та десятки одиниць техніки

За минулу добу Росія на війні в Україні втратила ще 1230 вояків, 5 танків і 58 артилерійських систем, повідомляє Українська правда.

Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.24 орієнтовно склали: