Силы ПВО сбили все российские "Шахеды" над Украиной
Силы ПВО сбили все 14 запущенных Россией "Шахедов", сообщает Украинская правда.
Источник: Воздушные силы.
Кроме "Шахедов", россияне запустили крылатую ракету "Искандер-К" по Сумах из Воронежской области.
Ее сбить не удалось.
По данным военных, российские БПЛА были запущены из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск в России.
Все 14 "Шахедов" сбиты в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.
Напомним:
Председатель Сумской МВА сообщил о прилете в районе проспекта Свободы в Сумах.