Силы ПВО сбили все российские "Шахеды" над Украиной

Силы ПВО сбили все 14 запущенных Россией "Шахедов", сообщает Украинская правда.

Источник: Воздушные силы.

Кроме "Шахедов", россияне запустили крылатую ракету "Искандер-К" по Сумах из Воронежской области.

Ее сбить не удалось.

По данным военных, российские БПЛА были запущены из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск в России.

Все 14 "Шахедов" сбиты в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.

Напомним:

Председатель Сумской МВА сообщил о прилете в районе проспекта Свободы в Сумах.