Сили ППО збили усі російські "Шахеди" над Україною

Сили ППО збили усі 14 запущених Росією "Шахедів", повідомляє Українська правда.

Про це повiдмляють Повітряні сили.

Окрім "Шахедів", росіяни запустили крилату ракету "Іскандер-К" по Сумах з Воронезької області.

Її збити не вдалося.

За даними військових, російські БПЛА були запущені із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ у Росії.

Усі 14 "Шахедів" збито у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

Нагадаємо:

Голова Сумської МВА повідомив про приліт у районі проспекту Свободи в Сумах.