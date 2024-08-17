Спасатели рассказали о последствиях российского удара по центру Сум

Спасатели ГСЧС показали кадры утреннего удара россиян по жилому массиву города Сумы, сообщает Украинская правда.

"Утром вражеская авиация нанесла удар по г. Сумы.

В результате обстрела загорелось сразу 10 гражданских автомобилей, которые находились на стоянке рядом с многоэтажными жилыми домами.

Кроме этого, взрывной волной выбиты окна, повреждены фасады жилых домов и других помещений".

Спасатели отчитываются, что ликвидировали очаги возгорания и не позволили распространиться огню на другие транспортные средства.

Напомним:

Председатель Сумской МВА сообщил о прилете в районе проспекта Свободы в Сумах.