Рятувальники розповіли про наслідки російського удару по центру Сум

Рятувальники ДСНС показали кадри ранкового удару росіян по житловому масиву міста Суми, повідомляє Українська правда.

"Вранці ворожа авіація завдала удар по м. Суми.

В результаті обстрілу загорілось одразу 10 цивільних автомобілів, що знаходились на стоянці поряд з багатоповерховими житловими будинками.

Окрім цього, вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені фасади житлових будинків та інших приміщень".

Рятувальники звітують, що ліквідували осередки загорання та не дозволити поширитися вогню на інші транспортні засоби.

Нагадаємо:

Голова Сумської МВА повідомив про приліт у районі проспекту Свободи в Сумах.