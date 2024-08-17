Румынская полиция нашла оружие, брошенное украинскими беглецами

Румынская полиция сообщила, что нашла оружие, которое трое украинцев похитили у украинских пограничников, убегая в Румынию, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Antena 3 CNN.

"Действуя в интегрированной системе, в 18:15 пограничная полиция вместе с силами поддержки, которые участвовали в поисках на местности, обнаружили оружие, которое, вероятно, было похищено у украинских пограничников", – сообщили в полиции Румынии.

Оружие без зарядного устройства и патронов было найдено примерно в 600 метрах от линии границы в направлении населенного пункта Тарна Маре.

"Позже украинские власти сообщили нам, что нашли на их стороне магазин и боеприпасы, связанные с оружием", – сообщила полиция в пятницу вечером.

Румынские власти задержали в пятницу вечером последних двух из трех вооруженных украинцев, которые проникли в Румынию на территории уезда Сату-Маре.

Первый беглец был пойман ранее днем.

В ГПСУ накануне рассказали, что на Закарпатье трое мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией, напали на военнослужащего и отобрали оружие. Одного мужчину задержали украинские пограничники, еще двух беглецов – румынские полицейские.

Как сообщалось, полиция Сату-Маре задействовала поисковые патрули и вертолет для поиска беглецов. Несколько групп отправились в район сел Тарна-Маре и Халмеу, улицы возле границы были перекрыты полицейскими.