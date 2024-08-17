Зеленский показал новое украинское оружие в работе и его результаты

Президент Украины показал новые украинские разработки, сообщает Деловая столица.

Сообщение президент Украины Владимир Зеленский вместе с видео опубликовал в соцсетях.

"На море: Нептун, Sea Baby, MAGURA V5. На земле: Богдана, Стугна, Корсар. В воздухе: Бобер, Мрак, Февраль" , — комментирует глава государства.

Также добавил, что это наши украинские разработки, которые очищают Черное море, придают силы нашему государству и уничтожают российский потенциал.