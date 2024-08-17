Британия успешно запустила в космос свой первый военный спутник

Британский спутник для поддержки военных операций был успешно запущен в космос минувшей ночью, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в британском правительстве.

Спутник под названием Tyche – это первый спутник Космического командования Великобритании, который может делать дневные снимки и видеозаписи земной поверхности.

Спутник усилит возможности Великобритании в сфере разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR).

"Как показал конфликт в Украине, использование космоса имеет решающее значение для военных операций. Tyche является первым спутником, который будет запущен в рамках космической программы разведки и наблюдения Министерства обороны, предусматривающей создание созвездия спутников и вспомогательных наземных систем до 2031 года", – говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Эти спутники не только будут поддерживать военные операции, но и способствовать выполнению других правительственных задач, включая мониторинг стихийных бедствий, разработку картографической информации, мониторинг окружающей среды и отслеживание последствий изменения климата во всем мире.

Спроектированный и построенный в Великобритании в рамках контракта стоимостью 22 миллиона фунтов стерлингов, заключенного компанией Defence Equipment & Support с компанией Surrey Satellites Technology Limited (SSTL), спутник Tyche является первым спутником, полностью принадлежащим Министерству обороны.

SSTL получила первые сигналы от Tyche, который по размеру сопоставим со стиральной машиной, через несколько часов после взлета, что подтвердило успешный запуск.

Работая на низкой околоземной орбите в течение пяти лет, Tyche будет предоставлять своевременные космические снимки в поддержку Вооруженных сил Великобритании.

Tyche был запущен с Ванденбергской базы космических сил, штат Калифорния, компанией SpaceX на ракете многоразового использования Falcon 9 в рамках миссии "Транспортер 11".

Как сообщалось, Королевские военно-воздушные силы Великобритании планируют развернуть в Уэльсе радиолокационную станцию для отслеживания спутников в космосе, чтобы противостоять космическим угрозам со стороны Китая и России.

Пентагон в этом году активно расширяет возможности для ведения войны в космосе, поскольку считает, что быстрый прогресс Китая и России в космических операциях представляет все большую угрозу для американских спутников на орбите.