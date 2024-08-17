Британія успішно запустила у космос свій перший військовий супутник

Британський супутник для підтримки військових операцій був успішно запущений у космос минулої ночі, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили у британському уряді.

Супутник під назвою Tyche – це перший супутник Космічного командування Великої Британії, який може робити денні знімки і відеозаписи земної поверхні.

Супутник посилить можливості Великої Британії у сфері розвідки, спостереження та рекогносцировки (ISR).

"Як показав конфлікт в Україні, використання космосу має вирішальне значення для військових операцій. Tyche є першим супутником, який буде запущено в рамках космічної програми розвідки та спостереження Міністерства оборони, що передбачає створення сузір'я супутників та допоміжних наземних систем до 2031 року", – йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Ці супутники не лише підтримуватимуть військові операції, але й сприятимуть виконанню інших урядових завдань, включаючи моніторинг стихійних лих, розробку картографічної інформації, моніторинг навколишнього середовища та відстеження наслідків зміни клімату в усьому світі.

Спроєктований і побудований у Великій Британії в рамках контракту вартістю 22 мільйони фунтів стерлінгів, укладеного компанією Defence Equipment & Support з компанією Surrey Satellites Technology Limited (SSTL), супутник Tyche є першим супутником, який повністю належить Міністерству оборони.

SSTL отримала перші сигнали від Tyche, який за розміром можна порівняти з пральною машиною, через кілька годин після зльоту, що підтвердило успішний запуск.

Працюючи на низькій навколоземній орбіті протягом п'яти років, Tyche надаватиме своєчасні космічні знімки на підтримку Збройних сил Великої Британії.

Tyche був запущений з Ванденбергської бази космічних сил, штат Каліфорнія, компанією SpaceX на ракеті багаторазового використання Falcon 9 в рамках місії "Транспортер 11".

Як повідомлялося, Королівські військово-повітряні сили Великої Британії планують розгорнути в Уельсі радіолокаційну станцію для відстеження супутників у космосі, аби протистояти космічним загрозам з боку Китаю та Росії.

Пентагон цього року активно розширює можливості для ведення війни в космосі, оскільки вважає, що швидкий прогрес Китаю і Росії в космічних операціях становить усе більшу загрозу для американських супутників на орбіті.