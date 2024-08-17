Ситуация на фронте по состоянию на утро 17 августа: сводка Генштаба

Армия страны-террористки совершила за сутки почти полторы сотни штурмов, сообщает Деловая столица.

Оперативная информация по состоянию на 08:00 17 августа 2024 года была обнародована в Генштабе ВСУ.

Начались 906 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 132 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь ракетных ударов с применением девяти ракет, а также 70 авиаударов, в том числе сбросил 94 КАБ. Кроме того, совершил 4698 обстрелов, из них 109 — из реактивных систем залпового огня.

Российский агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Степок, Мирополье, Малая Рыбица, Кияница, Краснополье, Липке, Купянск-Узловой, Осиново, Дружелюбовка, Серебрянка, Северск, Часов Яр, Дачное, Торецк, Нью-Йорк, Александрополь, Луч, Шевченково Первое, Гродовка, Михайловка, Константиновка, Угледар, Новодонецкое, Нескучное и Одрадокаменка.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, двум артиллерийским системам, двум средствам ПВО и трем другим важным объектам оккупантов.

На Харьковском направлении произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки достигло двенадцати. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Глушковки, Кругляковки и Андреевки. Также агрессор дважды атаковал в сторону Лозовой.

На Лиманском направлении враг совершил восемь штурмов неподалеку от Невского, Макеевки, Торского и Дибровы.

На Северском направлении украинские защитники отражали 10 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Переездного.

На Краматорском направлении кафиры атаковали четыре раза в районах Григорьевки и Временного Яра.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 13 атак неподалеку от Белой Горы, Северного, Железного, Нелиповки, Нью-Йорка и Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 атаку в районах пятнадцати разных населенных пунктов. Активнее всего русские оккупанты действовали вблизи Воздвиженки, Новожеланного, Гродовки и в сторону Зеленого Поля. Самая большая концентрация вражеских атак зафиксирована вблизи Гродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 17 атак у Красногоровки, Константиновки, Георгиевки и Александровки.

На Времивском направлении противник совершил одну атаку в сторону Константиновки.

На Ореховском направлении зафиксирован один штурм наших позиций в районе Малой Токмачки.

В Приднепровском направлении оперативная ситуация без существенных изменений. Враг провел три неудачных штурма. Кроме того, нанес авиаудару по району Одрадокаменки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие.

Продолжается операция в Курской области – наши воины успешно продвигаются вперед. Российские военнослужащие, выбирая жизнь, продолжают сдаваться в плен. В целом, по всей линии боевого столкновения, украинские защитники наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 230 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 12 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 55 БпЛА оперативно-тактического уровня, три ракеты, 65 автомобилей и 15 единиц специальной техники кафиров.