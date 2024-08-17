Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Укргазбанк провел ребрендинг

Государственный Укргазбанк провел ребрендинг, изменив позиционирование бренда и фирменный стиль. Отныне он будет использовать написание «UGB эко банк страны» и новую айдентику, в частности, новый логотип.

Обновленное позиционирование бренда учитывает новые смыслы и вызовы, которые появились во время полномасштабной войны, и сохраняет неизменное для банка экологическое направление. При этом Укргазбанк официально не изменил свое название. В частности, сокращение названия банка УГБ трансформировалось в UGB латиницей. Каждая буква аббревиатуры раскрывает три вектора, три целевых аудитории, на которых сосредоточен банк и в интересах которых он действует. Это Украина. Громада. Бизнес.

Банк оставил в логотипе свой уникальный признак «эко банк», добавив слово «страны». Это подчеркивает фактор глобальности эконаправления, который банк развивает с 2016 года по всей стране.

2. Monobank пережил масштабную DDOS-атаку

Вечером, 16 августа, monobank попал под продолжительную DDoS-атаку. Сотрудники отбивали атаку более 3 часов. Об этом написал один из соучредителей банка Олег Гороховский. По словам сотрудника технической службы банка, за это время на банк поступило около миллиарда запросов.

Это уже далеко не первая DDOS-атака на Monobank. Однако нарушить работу банка надолго хакерам еще ни разу не удавалось.

3. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу семь банков на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранной валюте.

Три банка снизили процентные ставки по депозитам, а четыре – наоборот, повысили.

А-Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 14,50 до 15,50% годовых;

на 6 месяцев – с 15,25 до 15,75% годовых;

на 12 месяцев – с 15,35 до 15,85% годовых.

Таскомбанк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 14 до 15% годовых;

на 6 месяцев – с 14,25 до 15% годовых;

на 9 месяцев – с 14,50 до 15% годовых;

на 12 месяцев – с 14,75 до 15% годовых.

Альянс Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 14,50 до 14,55% годовых;

на 6 месяцев – с 14,30 до 14,55% годовых;

на 9 месяцев – с 14 до 14,55% годовых;

на 12 месяцев – с 13,50 до 14,50% годовых.

Также Альянс Банк повысил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 0,30 до 0,70% годовых;

на 6 месяцев – с 0,50 до 1,30% годовых;

на 9 месяцев – с 0,75 до 1,30% годовых;

на 12 месяцев – с 1,70 до 2% годовых.

Кроме того, Альянс Банк повысил процентные ставки по депозитам в евро на 3,6 и 9 месяцев:

на 3 месяца – с 0,30 до 0,50% годовых;

на 6 месяцев – с 0,50 до 1% годовых;

на 9 месяцев – с 0,75 до 1% годовых, при этом снизил процентную ставку по депозитам в евро на 12 месяцев с 1,70 до 1% годовых.

Прокредит Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6 и 12 месяцев:

на 3 и 6 месяцев – с 15 до 14% годовых;

на 12 месяцев – с 14 до 13% годовых.

Также Прокредит Банк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на на 3, 6 и 12 месяцев:

на 3 и 6 месяцев – с 2 до 1,50% годовых;

на 12 месяцев – с 2 до 1% годовых.

Кроме того, Прокредит Банк снизил процентную ставку по депозитам в евро на 12 месяцев с 1 до 0,50% годовых.

Радабанк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 14,50 до 15% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 12,50 до 13% годовых.

Банк Глобус снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 11 до 10,50% годовых;

на 6 месяцев – с 12 до 11,50% годовых;

на 9 месяцев – с 14,50 до 12% годовых;

на 12 месяцев – с 15 до 12,50% годовых.

Также банк Глобус снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 6,9 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 6 месяцев – с 1,50 до 1% годовых;

на 9 месяцев – с 2 до 1,50% годовых;

на 12 месяцев – с 2,50 до 2% годовых.

Кроме того, банк Глобус снизил процентные ставки по депозитам в евро на 6,9 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 6 месяцев – с 1 до 0,50% годовых;

на 9 месяцев – с 1,50 до 1% годовых;

на 12 месяцев – с 2 до 1,50% годовых.

Приватбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев:

на 6 и 9 месяцев – с 10 до 9% годовых;

на 12 месяцев – с 11 до 10% годовых.

4. Банки меняют тарифы по своим картам

Приватбанк с 15.08.2024 года снизил комиссию на международные P2P-переводы с 2% (минимум – 50 грн) до 1% (минимум – 50 грн). Пониженная комиссия будет действовать полгода – до 15.02.2025 года.

Банк Глобус с 15.09.2024 года вносит изменения в тарифные планы по своим карточным продуктам. По карте Globus Plus Light появится возможность снятия наличных в торговых точках (услуга «Наличные на кассе») без комиссии, но не более 10 000 грн в месяц. При превышении этого лимита плата за снятие наличных составит 1% от суммы снятия.

Более детально ознакомиться со всеми изменениями тарифов можно на официальном сайте﻿ банка.

Сенс Банк с 15.09.2024 года повышает стоимость отправки своих платежных карт клиентам за границу до 500 грн. Детали – на официальном сайте﻿ банка.

Ощадбанк с 1.10.2024 года повышает стоимость SMS/Viber-информирования по всем своим картам. Детали – на официальном сайте﻿ банка. Рассылка PUSH-сообщений останется бесплатной.