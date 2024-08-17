Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Укргазбанк провів ребрендинг

Державний Укргазбанк провів ребрендинг, змінивши позиціонування бренду та фірмовий стиль. Відтепер він використовуватиме написання «UGB екобанк країни» та нову айдентику, зокрема новий логотип.

Оновлене позиціонування бренду враховує нові смисли та виклики, що з'явилися під час повномасштабної війни, та зберігає незмінний для банку екологічний напрямок. При цьому Укргазбанк офіційно не змінив своєї назви. Зокрема, скорочення назви банку УДБ трансформувалося на UGB латиницею. Кожна буква абревіатури розкриває три вектори, три цільові аудиторії, на яких зосереджено банк і в інтересах яких він діє. Це – Україна. Громада. Бізнес.

Банк залишив у логотипі свою унікальну ознаку "еко банк", додавши слово "країни". На цьому наголошує фактор глобальності еконаправління, який банк розвиває з 2016 року по всій країні.

2. Monobank пережив масштабну DDOS-атаку

Увечері, 16 серпня, monobank потрапив під тривалу DDoS-атаку. Співробітники відбивали атаку понад 3 години. Про це написав один із співзасновників банку Олег Гороховський. За словами співробітника технічної служби банку, за цей час на банк надійшло близько мільярда запитів.

Це вже далеко не перша DDOS-атака на Monobank. Однак порушити роботу банку надовго хакерам ще жодного разу не вдавалося.

3. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу сім банків минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземній валюті.

Три банки знизили відсоткові ставки за депозитами, а чотири – навпаки, підвищили.

А-Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 14,50 до 15,50% річних;

на 6 місяців – з 15,25% до 15,75% річних;

на 12 місяців - з 15,35 до 15,85% річних.

Таскомбанк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 14 до 15% річних;

на 6 місяців – з 14,25 до 15% річних;

на 9 місяців – із 14,50 до 15% річних;

на 12 місяців - з 14,75 до 15% річних.

Альянс Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 14,50% до 14,55% річних;

на 6 місяців – з 14,30 до 14,55% річних;

на 9 місяців – з 14 до 14,55% річних;

на 12 місяців – із 13,50 до 14,50% річних.

Також Альянс Банк підвищив відсоткові ставки за депозитами у доларах США на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 0,30 до 0,70% річних;

на 6 місяців – з 0,50 до 1,30% річних;

на 9 місяців – з 0,75 до 1,30% річних;

на 12 місяців - з 1,70 до 2% річних.

Крім того, Альянс Банк підвищив процентні ставки за депозитами в євро на 3,6 та 9 місяців:

на 3 місяці – із 0,30 до 0,50% річних;

на 6 місяців – з 0,50 до 1% річних;

на 9 місяців - з 0,75 до 1% річних, при цьому знизив відсоткову ставку за депозитами в євро на 12 місяців з 1,70 до 1% річних.

Прокредит Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6 та 12 місяців:

на 3 та 6 місяців – з 15 до 14% річних;

на 12 місяців - з 14 до 13% річних.

Також Прокредит Банк знизив процентні ставки за депозитами в доларах США на 3, 6 та 12 місяців:

на 3 та 6 місяців – з 2 до 1,50% річних;

на 12 місяців - з 2 до 1% річних.

Крім того, Прокредит Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у євро на 12 місяців з 1 до 0,50% річних.

Радабанк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 14,50 до 15% річних;

на 9 та 12 місяців – з 12,50 до 13% річних.

Банк Глобус знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 11% до 10,50% річних;

на 6 місяців – з 12 до 11,50% річних;

на 9 місяців – із 14,50 до 12% річних;

на 12 місяців – із 15 до 12,50% річних.

Також банк Глобус знизив процентні ставки за депозитами у доларах США на 6,9 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 6 місяців – з 1,50 до 1% річних;

на 9 місяців – із 2 до 1,50% річних;

на 12 місяців – з 2,50 до 2% річних.

Крім того, банк Глобус знизив процентні ставки за депозитами в євро на 6,9 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 6 місяців – з 1 до 0,50% річних;

на 9 місяців – з 1,5 до 1% річних;

на 12 місяців - з 2 до 1,50% річних.

Приватбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців:

на 6 та 9 місяців – з 10 до 9% річних;

на 12 місяців - з 11 до 10% річних.

4. Банки змінюють тарифи за своїми картами

Приватбанк з 15.08.2024 року знизив комісію на міжнародні P2P-перекази з 2% (мінімум – 50 грн.) до 1% (мінімум – 50 грн.). Знижена комісія діятиме півроку – до 15.02.2025 року.

Банк Глобус з 15.09.2024 року вносить зміни до тарифних планів за своїми картковими продуктами. По карті Globus Plus Light з'явиться можливість зняття готівки у торгових точках (послуга «Готівка на касі») без комісії, але не більше ніж 10 000 грн на місяць. У разі перевищення цього ліміту плата за зняття готівки становитиме 1% від суми зняття.

Більш детально ознайомитися з усіма змінами тарифів можна на офіційному сайті банку.

Сенс Банк з 15.09.2024 року підвищує вартість відправлення своїх платіжних карток клієнтам за кордон до 500 грн. Деталі – на офіційному сайті банку.

Ощадбанк з 1.10.2024 року підвищує вартість SMS/Viber-інформування за всіма своїми картками. Деталі – на офіційному сайті банку. Розсилка PUSH-повідомлень залишиться безкоштовним.