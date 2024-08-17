Минздрав отстранил гендиректора "Охматдета" от исполнения обязанностей

Генеральный директор НДСБ Охматдет Владимир Жовнир отстранен от исполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины, другими правоохранительными органами и комиссией Минздрава, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"О дальнейших решениях сообщим дополнительно, в том числе и кадровые.

Моя позиция - исполняющим обязанности должен быть человек из числа заведующих отделений, который получит наибольшую поддержку коллег. Сейчас провожу консультации".

Ляшко сообщил, что все факты по восстановлению Охматдета, указанные в СМИ, уже изучаются Нацполицией по его обращению, а также проверку проводит НАБУ.

"Получил первые результаты проведения проверки комиссии Минздрава. К сожалению, есть случаи искажения ключевой информации, которая подается официально мне, в средства массовой информации и содержится в документах, и со стороны руководства больницы, и со стороны Фонда".

По данным Ляшко, решение объявить компанию победителем тендера принял Жовнир, о чем была проинформирована общественность на официальной странице больницы.

При этом соответствующие рекомендации о финальном выборе победителя от Рабочей группы именно Охматдета получены не были.

Ляшко добавил, что Минздрав придерживается плана, что процессы восстановления Охматдета будут происходить под наблюдением Совета по восстановлению.

В субботу 17 августа состоится заседание для отбора 7 участников из числа представителей общественности, то есть Совет в составе 15 человек будет окончательно сформирован.

Министр попросил Разу собраться в понедельник, чтобы рассмотреть поэтапный план восстановления Охматдета и предоставить свои рекомендации.

Напомним: