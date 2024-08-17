МОЗ відсторонило гендиректора "Охматдиту" від виконання обов'язків

Генеральний директор НДСЛ Охматдит Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ, повідомляє Економічна правда.

Про це повiдомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

"Про подальші рішення повідомимо додатково, в тому числі й кадрові.

Моя позиція — виконувачем обов'язків має бути людина з-поміж завідувачів відділень, яка отримає найбільшу підтримку колег. Зараз проводжу консультації".

Ляшко повідомив, що усі факти щодо відновлення Охматдиту, зазначені у ЗМІ, вже вивчаються Нацполіцією за його зверненням, а також перевірку проводить НАБУ.

"Отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ. На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мені, у засоби масової інформації та міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони Фонду".

За даними Ляшка, рішення оголосити компанію переможцем тендеру ухвалив Жовнір, про що було поінформовано громадськість на офіційній сторінці лікарні.

При цьому відповідні рекомендації про фінальний вибір переможця від Робочої групи саме Охматдиту отримані не були.

Ляшко додав, що МОЗ дотримується плану, що процеси відновлення Охматдиту будуть відбуватися під наглядом Ради з відновлення.

У суботу 17 серпня відбудеться засідання для відбору 7 учасників з-поміж представників громадськості, тобто Рада у складі 15 осіб буде остаточно сформована.

Міністр попросив Разу зібратися у понеділок, аби розглянути поетапний план відновлення Охматдиту та надати свої рекомендації.

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