Пограничники задержали группу уклонистов, которые пыталась добраться до Молдовы

В Одесской области пограничники задержали нарушителей, которые прятались в подсолнечниках, сообщает Деловая столица.

Пограничники Подольского отряда, по полученной информации от оперативников Одесского отряда, обнаружили троих неизвестных, двигавшихся в сторону границы, информируют стражи границы.

"Во время преследования нарушители не реагировали на требования об остановке и предупреждающих выстрелах, а наоборот — бросились в подсолнечное поле. Оператор дрона быстро обнаружил место их "привала", куда немедленно направил наряд пограничников" , — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, свой маршрут в Молдову мужчинам, жителям Одессы, помог проложить админ телеграмм-канала, который за свою работу на криптогаманец получил по 1 тыс. долларов США с каждого нарушителя, а в случае удачного пересечения границы должен получить еще по 6, 5 тыс. долларов США.

За попытку незаконного пересечения и злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего ГНСУ в отношении нарушителей составлены админпротоколы по ст.204-1 КУоАП и по ст.185-10 КУоАП соответственно. Дела направлены в суд.