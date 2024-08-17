Прикордонники затримали групу ухилянтів, які намагалися дістатися Молдови

На Одещині прикордонники затримали порушників, які ховались у соняшниках, повідомляє Ділова столиця.

Прикордонники Подільського загону, за отриманою інформацією від оперативників Одеського загону, виявили трьох невідомих, які рухались у бік кордону, інформують стражі кордону.

"Під час переслідування порушники не реагували на вимоги про зупинку та попереджувальні постріли, а навпаки - чкурнули в соняшникове поле. Оператор дрону швидко виявив місце їх "привалу", куди негайно скерував наряд прикордонників" , — розповідають у пресслужбі відомства.

Як з’ясувалось, свій маршрут до Молдови чоловікам, жителям Одеси, допоміг прокласти адмін телеграм-каналу, який за свою роботу на криптогаманець отримав по 1 тис. доларів США з кожного порушника, а у разі вдалого перетинання кордону мав отримати ще по 6,5 тис. доларів США.

За спробу незаконного перетинання та злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовця ДПСУ відносно порушників складено адмінпротоколи за ст.204-1 КУпАП та за ст.185-10 КУпАП відповідно. Справи скеровано до суду.