Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте и в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. Также главком рассказал об операции Сил обороны в Курской области, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram.

Первая тема доклада - ситуация на Донбассе, а именно на Торецком и Покровском направлениях. Президент отметил, что украинские воины и подразделения делают все для уничтожения оккупанта и отражения десятков российских штурмов в сутки.

Вторая тема - Курская операция. Сырский доложил об укреплении позиций украинских сил в Курской области и расширении стабилизированной территории.

"На сегодняшнее утро есть пополнение обменного фонда для нашего государства. Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут российских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и удерживаемых Россией гражданских", - заявил Зеленский.

Также Сырский и Зеленский обсудили поставки оружия. Идет работа над новыми пакетами поддержки для государства от партнеров, определяется приоритетные направления.

"Главное - ограничение российского наступательного потенциала и наша дальнобойность. Готовим соответствующие поручения украинским дипломатам", - подчеркнул глава государства.

Что происходит в Курской области

Напомним, 6 августа россияне заявили о прорыве границы в Курской области. В течение почти двух недель в приграничных районах РФ идут боевые действия.

В первую неделю операции украинское руководство не комментировало события в Курской области. Позже главком ВСУ Александр Сырский подтвердил, что это наступательная операция Сил обороны Украины.

По последним данным, Украина контролирует более 80 населенных пунктов в Курской области. Там была создана военная комендатура и буферная зона. Украина обсуждает возможность создания гуманитарного коридора для эвакуации гражданских.