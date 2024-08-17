Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте и в Курской области
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. Также главком рассказал об операции Сил обороны в Курской области, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщил Зеленский в Telegram.
Первая тема доклада - ситуация на Донбассе, а именно на Торецком и Покровском направлениях. Президент отметил, что украинские воины и подразделения делают все для уничтожения оккупанта и отражения десятков российских штурмов в сутки.
Вторая тема - Курская операция. Сырский доложил об укреплении позиций украинских сил в Курской области и расширении стабилизированной территории.
"На сегодняшнее утро есть пополнение обменного фонда для нашего государства. Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут российских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и удерживаемых Россией гражданских", - заявил Зеленский.
Также Сырский и Зеленский обсудили поставки оружия. Идет работа над новыми пакетами поддержки для государства от партнеров, определяется приоритетные направления.
"Главное - ограничение российского наступательного потенциала и наша дальнобойность. Готовим соответствующие поручения украинским дипломатам", - подчеркнул глава государства.
Что происходит в Курской области
Напомним, 6 августа россияне заявили о прорыве границы в Курской области. В течение почти двух недель в приграничных районах РФ идут боевые действия.
В первую неделю операции украинское руководство не комментировало события в Курской области. Позже главком ВСУ Александр Сырский подтвердил, что это наступательная операция Сил обороны Украины.
По последним данным, Украина контролирует более 80 населенных пунктов в Курской области. Там была создана военная комендатура и буферная зона. Украина обсуждает возможность создания гуманитарного коридора для эвакуации гражданских.