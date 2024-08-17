Россияне ударили по жилому дому в Краматорске: из-под завалов достали мужчину

В Краматорске 17 августа российским ударом разрушен жилой дом, из-под завалов достали мужчину, он в тяжелом состоянии, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает глава Краматорской МВА Александр Гончаренко, Донецкая ОВА, Краматорский горсовет.

Прямая речь Гончаренко:

"Продолжается спасательная операция, из-под обрушенных конструкций деблокируют пострадавшего".

По данным ОВА одна из ракет РСЗО "Смерч" попала в двухэтажку, другие - в промзону.

Обломками поврежден газопровод.

Горсовет уточнил, что в результате обстрела Краматорска без газа оказалось 310 абонентов - 178 квартир и 132 частных дома.

После обстрела обнаружены многочисленные повреждения на газопроводе протяженностью 30 метров. Также зафиксирован гильотинный разрыв газопровода.