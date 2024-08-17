Росіяни вдарили по житловому будинку в Краматорську: з-під завалів дістали чоловіка
У Краматорську Донецької області 17 серпня російським ударом зруйновано житловий будинок, з-під завалів дістали людину – чоловік у важкому стані, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, Донецька ОВА, Краматорська міськрада.
"Триває рятувальна операція, з під обрушених конструкцій деблокують постраждалого".
За даними ОВА одна зі ракет РСЗВ "Смерч" влучила у двоповерхівку, інші — у промзону.
Уламками пошкоджено газопровід.
Міськрада уточнила, що внаслідок обстрілу Краматорська без газу опинилось 310 абонентів – 178 квартир та 132 приватних будинки.
Після обстрілу виявлено чисельні пошкодження на газопроводі протяжністю 30 метрів. Також зафіксовано гільйотинний розрив газопроводу.