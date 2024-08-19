В МИД Венгрии не считают, что россияне и белорусы представляют риск для ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто защитил идею выдачи "нацкарт" для белорусов и россиян. Якобы это не представляет никакого риска для Европы, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

По словам главы МИД Венгрии, выдача "нацкарт" заявителям из РФ и Беларуси "не представляет риска для безопасности Шенгенской зоны".

По утверждению Сийярто, россияне и белорусы по-прежнему "будут подвергаться тщательным проверкам при въезде и пребывании в Венгрии".

В то же время глава венгерского внешнеполитического ведомства обвинил "коллег из Северной Европы и стран Балтии" в "кампании лжи" в отношении Будапешта. По его версии, под эту кампанию подпадают любые утверждения об отсутствии таких проверок.

Напомним, Венгрия включила россиян и белорусов в программу так называемой "национальной карты". Таким образом, россияне и белорусы, которые получают такую карту, не должны были бы проходить специальную проверку при въезде в страну.

После такого решения Будапешт Литва обратилась в Еврокомиссию с жалобой. Министр иностранных дел Литвы заявил, что подобный шаг может угрожать безопасности всего Евросоюза.