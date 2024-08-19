Премьер Израиля считает "небольшими" шансы на освобождение заложников в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху придерживается мнения, что шансы на сделку по освобождению заложников в Газе "невелики", пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

Как сообщает The Times of Israel, Нетаньяху заявил министрам на сегодняшнем заседании правительства, что он пессимистичен в отношении шансов на заключение соглашения об освобождении заложников.

"Шансы невелики" , - сказал он, отмечая, что в последние дни Израиль эффективно вел переговоры со странами посредниками, а не с ХАМАС.

Мирные переговоры по Газе

Напомним, что в мае 2024 года президент США Джо Байден представил мирный план по прекращению войны в Газе. Он предусматривает прекращение боевых действий и освобождение более 100 израильских заложников ХАМАСа. Группировка в свою очередь дала согласие на предложение Байдена, но позже заявила, что Израиль внес в план новые условия. В частности, сохранение присутствия израильских военных в ряде районов Газы.

Отметим, что 18 августа стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен уже девятый раз отправился в Израиль с 7 октября 2023 года. Его визит связан с целью заключить соглашение о перемирии в Газе и освобождении заложников. Это происходит на фоне пришедших двухдневных переговоров посредников в Дохе, которые называют успешными.