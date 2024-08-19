Израиль и ХАМАС обменялись обвинениями в препятствовании договоренности о прекращении огня

Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в препятствовании достижению соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и освобождения заложников.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Посредники говорят, что нынешний раунд переговоров максимально приблизил обе стороны к официальной паузе в боях за последние месяцы. Но возражения с обеих сторон, обнародованные в воскресенье, увеличили вероятность возобновления тупиковой ситуации.

"Мы ведем переговоры, а не сценарий, по которому мы просто даем и даем" , - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье в начале заседания своего кабинета.

"Есть вещи, относительно которых мы можем быть гибкими, и есть вещи, относительно которых мы не можем быть гибкими, на которых мы будем настаивать. Мы очень хорошо знаем, как отличить их" , – подчеркнул он.

Вскоре после этого радикальная палестинская организация ХАМАС обнародовала заявление, в котором подробно описаны новые требования Израиля, которые, по словам боевиков, препятствуют соглашению.

"Мы считаем, что это полная ответственность Нетаньяху" , – говорится в заявлении.

Ход переговоров

В ходе переговоров на высоком уровне на прошлой неделе в Дохе Израиль и США работали над сокращением разногласий с официальными лицами Египта и Катара, выступавшими посредниками для ХАМАС. Переговоры должны быть возобновлены в Каире позже на этой неделе. Официальной даты пока нет.

Официальные лица США заявили, что по усилию по достижению соглашения приближаются к завершающей стадии. Израильские переговорщики в минувшие выходные «выразили премьер-министру осторожный оптимизм о возможности прогресса в соглашении в соответствии с обновленным американским предложением».

Это предложение напоминает предварительный трехэтапный план, обнародованный в мае президентом США Джо Байденом, призвавший к приостановке военных действий, обмену заложников на пленных, частичному выводу израильских войск и возвращению палестинских гражданских в северную часть Сектора Газа.

Ранее Нетаньяху настаивал на том, чтобы израильская армия оставалась дислоцированной вдоль стратегических коридоров Филадельфи и Нецарим в Газе, чтобы предотвратить контрабанду оружия из Египта и блокировать боевиков ХАМАСа от возвращения на север Газы вместе с гражданским населением. Другой проблемной темой в переговорах стало количество израильских заложников, которые будут освобождены в первом раунде обмена на палестинских пленных.

Как возможный сигнал гибкости, маршрут Нецарима, разделяющего Газу пополам, остался не упомянутым в заявлении Нетаньяху. Но ХАМАС предположил, что на самом деле Израиль продолжает настаивать на военном присутствии в Нецариме. Также Тель-Авив якобы поставил новые условия по обмену заложников на пленных.

В предварительном заявлении в воскресенье Нетаньяху обвинил ХАМАС в "полном упрямстве". Он заявил министрам на сегодняшнем заседании правительства, что пессимистичен относительно шансов на заключение соглашения об освобождении заложников.

Провал предварительной попытки достижения соглашения

В июле ХАМАС дал свое первоначальное одобрение поддерживаемому США предложению по поэтапному прекращению огня в Секторе Газа. Группировка отказалась от своего ключевого требования, согласно которому Израиль должен был полностью прекратить войну.

В частности, из-за нежелания Израиля прекращать боевые действия до ликвидации всего руководства ХАМАС первый вариант мирного плана был провален.