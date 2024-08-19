Потери российских войск в Украине перевалили за 600 тысяч человек

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 600 470 окупантов, 1120 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 19 августа составили:

личного состава – около 600 470 (+1120) человек,

танков ‒ 8513 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 16495 (+15) ед,

артиллерийских систем – 17104 (+48) ед,

РСЗО – 1165 (+4) ед,

средства ПВО – 925 (+2) ед,

самолетов – 367 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13809 (+57),

крылатые ракеты ‒ 2437 (+5),

корабли/катера ‒ 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 23047 (+55) ед,

специальная техника – 2863 (+17).

Как сообщалось, 17 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операция Вооруженных сил в Курской области России продолжается так, как и рассчитывали, а плацдарм ВСУ в регионе "становится сильнее".