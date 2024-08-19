Втрати російських військ в Україні перевалили за 600 тисяч осіб
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 600 470 окупантів, 1120 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 19 серпня склали:
- особового складу ‒ близько 600 470 (+1120) осіб,
- танків ‒ 8513 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16495 (+15) од,
- артилерійських систем – 17104 (+48) од,
- РСЗВ – 1165 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 925 (+2) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13809 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2437 (+5),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23047 (+55) од,
- спеціальна техніка ‒ 2863 (+17).
Як повiдомлялось, 17 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що операція Збройних сил у Курській області Росії триває так, як і розраховували, а плацдарм ЗСУ у регіоні "стає сильнішим".