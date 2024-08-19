DeepState: ВСУ взяли под контроль еще три населенных пункта в Курской области

Силы обороны Украины в ходе операции в Курской области взяли под свой контроль Апанасовку Снагость и Отрубу, а также продвинулись в Ольговке.

Об этом сообщает проект DeepState.

В то же время войска РФ продвинулись у Песчаного (Купянское направление), Скучного, Николаевки (Покровское направление), Новожеланного, Железнянского (Краматорское направление), в Нелиповке и Нью-Йорке (Торецкое направление).

Ранее DeepState сообщал , что россияне оккупировали Николаевку, а также продвинулись возле Водяного, Новожеланного и Желанного. Противника отбросили возле Отруба.