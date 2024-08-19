DeepState: ЗСУ взяли під контроль ще три населені пункти в Курській області

Сили оборони України в ході операції в Курській області взяли під свій контроль Апанасівку Снагость та Отрубу, а також просунулися у Ольгівці.

Про це повідомляє﻿ проєкт DeepState.

Водночас війська РФ просунулися біля Піщаного (Куп'янський напрямок), Скучного, Миколаївки (Покровський напрямок), Новожеланного, Залізнянського (Краматорський напрямок), у Неліпівці та Нью-Йорку (Торецький напрямок).

Раніше DeepState повідомляв﻿, що росіяни окупували Миколаївку, а також просунулися біля Водяного, Новожеланного та Желанного. Противника відкинули біля Отруби.