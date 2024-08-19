Генштаб: На фронте 145 столкновений, РФ активно наступает на двух направлениях
За прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг активно наступал на Торецком направлении.
Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 19 августа.
По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ударов восемью ракетами и 79 авиаударов, сбросив 106 КАБ. Кроме этого, произвел более 4600 обстрелов, из них 159 – из реактивных систем залпового огня.
Агресор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Голышевское, Юнаковка, Басовка, Белополье Сумской области; Малая Волчья, Старица, Купянск-Узловой, Чернещина Харьковской области; Дачное, Новое, Дружба, Торецк, Нелиповка, Нью-Йорк, Воздвиженка, Тарасовка, Калиново, Михайловка, Александрополь, Константиновка, Макаровка, Шевченко, Большая Новоселка Донецкой области; Долинка, Каменское Запорожской области; Львов, Николаевка Херсонской области.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме того, поразили артиллерийскую систему, два средства ПВО, три пункта управления, четыре РЛС и еще два важных объекта оккупантов.
На Харьковском направлении шли три боя вблизи Липцев и Волчанска.
На Купянском направлении враг атаковал 20 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Глушковки, Стельмаховки, Колесниковки, Лозовой и Синьковки.
На Лиманском направлении произошло 20 боеприкосновений, в частности, у Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского.
На Северском направлении произошло два боевых столкновения. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении велось 14 боев в районах Григоровки, Калиновки, Часового Яра, Клещеевки, Ступочек и Предтечиного.
На Торецком направлении россияне атаковали 24 раза недалеко от Железного, Торецка, Дилиевки и Нелиповки.
На Покровском направлении наши защитники отражали 45 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Птичье, Новогродовка, Заветное, Нудное и Михайловка. Наибольшая концентрация атак была возле Воздвиженки и Новогродовки.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили девять атак противника вблизи Парасковеевки, Красногоровки и Константиновки.
На Времивском направлении российские захватчики четырежды наступали, в частности, в сторону Водяного и Раздольного.
На Приднепровском направлении вражеские войска совершили четыре штурма позиций украинских подразделений. Удачи не имели.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка без изменений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России.