В США стартует съезд демократов, на котором Харрис официально номинируют в президенты

В понедельник в Чикаго начинается четырехдневный съезд Демократической партии США, где вице-президента Камалу Харрис официально объявят кандидаткой в президенты, сообщает Европейская правда.

Более 4000 делегатов соберутся, чтобы признать Харрис кандидатом в президенты от Демократической партии.

Обычно съезд включает поименное голосование для официального выдвижения кандидатов в президенты и вице-президенты.

Но Харрис официально закрепила свой статус лидера в начале этого месяца, когда получила большинство голосов делегатов в виртуальном поименном голосовании.

Голосование состоялось в начале августа во избежание потенциальных проблем с бюллетенями в Огайо. Ожидается, что на съезде все же состоится торжественное поименное голосование.

Официальное расписание еще не обнародовано. Однако известно, что президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден выступят в понедельник.

По словам источника, знакомого с планами, ожидается, что среди выступающих в понедельник будет бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон. Во вторник запланировано выступление бывшего президента Барака Обамы.

Ожидается, что кандидат губернатор Миннесоты Тим Уолз выйдет на сцену в среду, чтобы официально принять номинацию на должность вице-президента.

Харрис официально примет президентскую номинацию во время своей речи в четверг.