В партии Шольца не согласны с его подходом к дальнейшей поддержке Украины

Председатель комитета Бундестага по иностранным делам, социал-демократ Михаэль Рот раскритиковал подход коалиции, куда входит его собственная партия, к дальнейшему финансированию помощи Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил в интервью газете Funke Mediengruppe, его цитирует издание Die Zeit.

Рот назвал "роковым сигналом" со стороны федерального правительства в отношении Украины, "если в будущих федеральных бюджетах не будет запланировано дальнейших средств на новую военную помощь".

Рот отметил, что украинская армия впервые за много месяцев снова перешла в наступление, и сейчас страна нуждается в полной поддержке своего важнейшего военного союзника в Европе – Германии.

"При этом дебаты о будущем финансировании военной помощи выглядят как завуалированное снятие ответственности с Германии. Мы не можем ставить нашу безопасность в зависимость от бюджетных ограничений", – отметил он.

В правительственном проекте федерального бюджета на 2025 год, одобренном кабинетом министров в июле, на помощь Украине было выделено примерно 4 млрд евро, и не ожидается, что эта сумма изменится после достижения нового бюджетного компромисса, согласованного в пятницу.

В принципе, немецкое правительство рассчитывает на то, Украина сможет получить большую поддержку в будущем за счет процентов от замороженных российских государственных активов.

Рот подчеркнул, что 50 млрд долларов из фонда помощи стран G7, который также должен быть наполнен за счет процентов от замороженных активов, "далеко не достаточно".

Ранее Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает новых средств на поддержку Украины.

Дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца.

В то же время в украинском МИД заявили, что эти сообщения некорректны и манипулятивны.

Посол Украины Алексей Макеев предупредил, что расходы Германии будут намного выше, если Украина проиграет в войне против РФ.