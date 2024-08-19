Более 40% украинцев поддерживают легализацию медицинского каннабиса – опрос

Относительное большинство украинцев положительно относятся к легализации медицинского каннабиса. В последнее время отношение к легким наркотикам меняется.﻿ Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

На базовый вопрос (без дополнительной информации) 43% украинцев отвечают, что они относятся положительно к легализации медицинского каннабиса. Почти три раза меньше респондентов (16%) ответили, что они относятся негативно. При этом 41% респондентов имеют либо нейтральное, либо неопределенное отношение.

В случае вопроса, где "уточняли", что речь идет о легком наркотике - марихуане, показатели одобрения оказались достаточно схожими. Так, 45% в такой формулировке ответили, что они положительно относятся к легализации (разница по сравнению с базовым вопросом – в рамках статистической погрешности). В то же время доля противников хоть и статистически значимо (сверх погрешности) выше, но все равно составляет всего 23%. Еще 32% имеют нейтральное или неопределенное отношение.

И, наконец, вариант, где делали акцент на облегчении боли. В таком контексте большинство украинцев – 57% – одобряют легализацию медицинского каннабиса. Только 14% все равно имеют отрицательное отношение, а еще 28% имеют нейтральное или неопределенное отношение.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, евроатлантическая интеграция, безусловно поддерживаемая большинством населения Украины, касается не только социально-экономических или безопасности вопросов, а также - мировоззренческого измерения, в частности, по непростым, дискуссионным вопросам. Это касается и легализации каннабиса.

"Рост положительного отношения к легализации медицинского каннабиса можно рассматривать как один из индикаторов осовременивания ценностей украинцев и приближения к европейским/западным, большей кристаллизации Украины как части Европейского/Западного мира" , - сказал он.

Социолог напомнил, что недавно украинцы демонстрировали значительно более высокий консерватизм. К примеру, в одном из опросов коллег еще в 2016 году 85% считали, что легкие наркотики нужно "полностью запретить". В 2019 году в опросе КМИС 76% респондентов ответили, что они не будут пользоваться медиа, "постоянно продвигающими вопросы легализации легких наркотиков, проституции".

"Примечательно то, что ранее типичным было использование термина "легкие наркотики" для исследования вопроса (и это отражалось в формулировках вопросов). Пока же важно, что рамка самой дискуссии была переформатирована на обсуждение "каннабиса" и на этом этапе - с акцентом на медицинские цели. Для многих украинцев такой формат значительно более приемлем, и даже вообще открыл украинцев к переосмыслению вопроса и позволил "принять" аргументы (а не заранее отвечать категорическим отказом, потому что мы говорим о "наркотиках")" , - сказал Грушецкий.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 16-22 мая 2024 года. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.