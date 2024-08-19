Жители Покровска имеют до двух недель на эвакуацию – военная администрация

Из города Покровск в Донецкой области, к которому приближается российская армия, увеличились темпы эвакуации – ежедневно выезжает 500-600 человек. Об этом заявил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, сообщает Радио Свобода.

Начальник МВА прогнозирует, что уже на этой неделе в городе будет введена принудительная эвакуация детей.

"У нас было 13 700 детей до полномасштабной войны. Сейчас в общине остается еще 4 788 детей, то есть треть еще остается… Я думаю, что мы дойдем до того на этой неделе, что у нас будет тоже принудительный вывоз детей" , – говорит Добряк. ﻿

По его словам, примерно 60 процентов жителей выезжают из Покровска своими силами, собственным транспортом: "Вчера выехало 490 человек. Из них только 135 выехали поездом. А остальные уехали своим транспортом, с вещами, с прицепом. Мы спокойно можем как минимум 1000 человек вывозить. На это есть ресурс" .

Учитывая сроки продвижения российской армии, у жителей Покровска есть неделя-две на эвакуацию, предполагает местные власти и призывают людей уехать уже, пока это возможно еще сделать в спокойном режиме. В Покровске работают все сервисы и службы. Но начальник МВА прогнозирует, что вскоре их работу придется прекращать.

"На сегодняшний день пока в Покровске работает все, все сервисы, полностью. То есть, и вода, и электричество, и газ, и коммунальный транспорт ездит. И магазин, рынки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Пока работает все. Но мы понимаем, что неделя там будет сворачиваться потихоньку" , – рассказал Добряк. ﻿

Накануне вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала граждан эвакуироваться из Покровска, Мирнограда и Селидового Донецкой области. Она добавила, что "нахождение там гражданских также мешает работать Силам обороны".

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода