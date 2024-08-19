Западные компании платят миллиарды долларов в российский бюджет: кто в лидерах

В 2023 году 10 крупнейших международных корпораций и банков, оставшихся на территории России, уплатили примерно 1,78 млрд долларов только налога на прибыль, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят результаты мониторинга KSE Institute.

Среди этих компаний:

Raiffeisen Bank – 491 млн долларов,

Chery Automobile – 222 млн долларов,

Philip Morris – 220 млн долларов,

Japan Tobacco International – 182 млн долларов,

UniCredit Bank – 154 млн долларов,

Pepsi – 135 млн долларов,

Leroy Merlin – оценочно 125 млн долларов,

Mars - оценочно 99 млн долларов,

Uniper SE - компания захвачена, 79 млн долларов,

OTP Bank – 69 млн долларов.

"Несмотря на то, что российские власти скрывают макроэкономические данные, мы оцениваем, что иностранные компании ежегодно уплачивают около 20 млрд долларов налогов. Хотя их количество уменьшается, общая сумма уплаченных налогов продолжает расти из-за усиления налогового давления и повышения налоговых ставок", - отметил Андрей Оноприенко, заместитель директора по развитию KSE и руководитель проекта Leave-Russia.org.

По оценкам KSE, примерно 1000 иностранных компаний, раскрывших свою финансовую отчетность, уплатили 6,4 млрд долларов налога на прибыль в 2023 году, что больше на 200 млн долларов, если сравнивать с 2022 годом.

В общей сложности в России продолжают работать 2139 международных компаний, 1349 бизнесов сокращают свои операции, а 417 уже полностью завершили выход из страны.

В июле 2024 года 8 компаний завершили свой выход с российского рынка путем ликвидации или продажи бизнеса. Среди них Banijay Group, Candy, Fujitsu, UPS, YouScan, Knorr-Bremse, Osram Licht AG и Roshen (акции фабрики были захвачены и национализированы).

Как сообщалось, американские компании Mondelez, Mars Inc. и PepsiCo Inc. В прошлом году зафиксировали бурный рост продаж на территории России. Они остались работать в стране, несмотря на вторжение РФ в Украину.