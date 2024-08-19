В ICU прогнозируют существенный рост курса доллара в 2025 году

В Украине ожидают роста курса доллара относительно гривны в 2025 году. Прогноз - 47,7 гривен за доллар, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствует исследование группы ICU.

"Валютный рынок и в дальнейшем работает со значительным дефицитом, который в последние месяцы заметно вырос. Механизм сглаживания колебаний валютного курса, используемый НБУ, не всегда работает в совершенстве, поэтому иногда на рынке случаются периоды умеренной турбулентности" , - сообщил Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU

Однако, как считают ICU, фундаментально НБУ движется в правильном направлении, постепенно ослабляя гривну.

"Мы сохраняем наш прогноз обменного курса в конце года практически неизменным - на уровне 42.6 грн/долл (предыдущий прогноз: 42.3 грн/долл)" , - отметил Ваврищук.

Напомним:

Украинские предприятия на фоне проблем с электричеством в июле 2024 года ухудшили полугодовые ожидания и резко замедлили темпы восстановления.