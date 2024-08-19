В Ростовской области РФ вторые сутки тушат атакованную нефтебазу
В российском городе Пролетарск вторые сутки тушат пожар на нефтебазе "Кавказ", где хранились нефтепродукты для нужд российской армии; в результате возгорания пострадали 18 человек, власти ввели в районе режим чрезвычайной ситуации, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев в Telegram.
"Тушение пожара в Пролетарске продолжается, задействованные силы и средства увеличены. С учетом сложности пожара на территории Пролетарского района режим повышенной готовности переведен в режим чрезвычайной ситуации. Сейчас все усилия аварийно-спасательных подразделений направлены на локализацию горения".
По словам чиновника, в результате возгорания пострадали 18 пожарных – 14 из них оказана амбулаторная помощь, 4 доставили в больницу в состоянии средней тяжести из-за полученных ожогов
"Готовим перевод двух из них в медучреждения Ростова. По моему поручению в Пролетарск выехала дополнительная бригада медиков", – добавил Голубев.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что разведка и ВСУ в ночь на 18 августа нанесли удар по комбинату "Кавказ" Ростовской области РФ, где хранились нефтепродукты для нужд российской армии.
- Перед этим сообщалось, что ударные беспилотники атаковали предприятие в Пролетарске Ростовской области. По данным очевидцев, всего было 5 дронов. На месте атаки возник большой пожар – горели резервуары с дизтопливом.