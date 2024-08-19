В Ростовской области РФ вторые сутки тушат атакованную нефтебазу

В российском городе Пролетарск вторые сутки тушат пожар на нефтебазе "Кавказ", где хранились нефтепродукты для нужд российской армии; в результате возгорания пострадали 18 человек, власти ввели в районе режим чрезвычайной ситуации, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев в Telegram.

"Тушение пожара в Пролетарске продолжается, задействованные силы и средства увеличены. С учетом сложности пожара на территории Пролетарского района режим повышенной готовности переведен в режим чрезвычайной ситуации. Сейчас все усилия аварийно-спасательных подразделений направлены на локализацию горения".

По словам чиновника, в результате возгорания пострадали 18 пожарных – 14 из них оказана амбулаторная помощь, 4 доставили в больницу в состоянии средней тяжести из-за полученных ожогов

"Готовим перевод двух из них в медучреждения Ростова. По моему поручению в Пролетарск выехала дополнительная бригада медиков" , – добавил Голубев.

У Ростовській області РФ другу добу гасять пожежу на нафтобазі "Кавказ", де зберігали нафтопродукти для потреб російської армії. Влада ввела в районі режим надзвичайної ситуації: каже про 18 постраждалих. Відео з російських телеграм-каналів pic.twitter.com/fwvLxxRcmc — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 19, 2024

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