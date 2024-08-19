У Ростовській області РФ другу добу гасять атаковану нафтобазу
У російському місті Пролетарськ другу добу гасять пожежу на нафтобазі "Кавказ", де зберігали нафтопродукти для потреб російської армії; унаслідок загоряння постраждали 18 осіб, влада ввела в районі режим надзвичайної ситуації, повідомляє Українська правда.
Про це заявив губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв у Telegram.
"Гасіння пожежі в Пролетарську триває, задіяні сили і засоби збільшено. З урахуванням складності пожежі на території Пролетарського району режим підвищеної готовності переведено в режим надзвичайної ситуації. Наразі всі зусилля аварійно-рятувальних підрозділів спрямовані на локалізацію горіння".
За словами посадовця, внаслідок загоряння постраждали 18 пожежників – 14 з них надали амбулаторну допомогу, 4 доправили в лікарню в стані середньої тяжкості через отримані опіки.
"Готуємо переведення двох із них до медзакладів Ростова. За моїм дорученням у Пролетарськ виїхала додаткова бригада медиків", – додав Голубєв.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що розвідка та ЗСУ у ніч на 18 серпня завдали удару по комбінату "Кавказ" Ростовської області РФ, де зберігалися нафтопродукти для потреб російської армії.
- Перед цим повідомлялось, що ударні безпілотники атакували підприємство у Пролетарську Ростовської області. За даним очевидців, всього було 5 дронів. На місці атаки виникла велика пожежа – горіли резервуари з дизпаливом.