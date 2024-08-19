В Украине стали чаще оформлять право на наследство и завещания – "Опендатабот"

Украинцы в этом году чаще оформляют право на наследство и завещания. Так, за первые полгода 2024 года было оформлено более 521 тысячи свидетельств на наследство. Это почти на 15% больше, чем в прошлом. Завещаний также увеличилось — на 16,2%, сообщает Опендатабот.

521356 бланков на свидетельство о праве на наследство было оформлено за первое полугодие 2024 года. Это почти на 15% больше, чем за такой же период прошлого года. Тогда украинцы использовали более 455 тысяч бланков. Также это на 9,7% больше, чем до начала полномасштабного вторжения.

Увеличилось в этом году и завещаний. Так, за первые 6 месяцев 2024 было оформлено 68 497 бланков для них. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году их количество выросло на 16,2%.

Однако по сравнению с периодом до полномасштабной войны больше завещаний не стало. Так, 75 687 бланков для завещания было оформлено за первые полгода 2021 года.

Отметим, что на одно нотариальное действие не всегда уходит только один нотариальный бланк. Соответственно, количество действий ориентировочно и сравнивается с предыдущими годами.