Михаэль Кречмер, премьер-министр восточногерманской земли Саксонии, накануне выборов призвал к переговорам о прекращении войны в Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило агентство DPA.

Кречмер выступил с заявлением за две недели до земельных выборов в Саксонии, на которых, по прогнозам, победит ультраправая "Альтернатива для Германии".

Глава Саксонии – член консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), который находится в оппозиции на федеральном уровне.

"Это трагическое событие, сколько людей умирает каждый день", – сказал Кречмер, говоря о затянувшейся войне и призывая к переговорам.

Недавно он поддержал федеральное решение об ограничении расходов на оружие для Украины. А теперь заявил, что Германии следовало бы играть посредническую роль в соответствии со своей предыдущей политикой, вместо того, чтобы поддерживать Украину оружием и обучением.

Он раскритиковал министра иностранных дел Анналену Бербок за ее решительную поддержку правительства и военных Украины.

"Она говорит нам это уже два с половиной года, а люди гибнут каждый день. Мы это видим", – сказал он.

ХДС и "Альтернатива для Германии" набирают около 30% перед выборами 1 сентября в Саксонии, но ультраправые лидируют.

Позиция Кречмера по Украине расходится с позицией лидера ХДС Фридриха Мерца, который в интервью немецкому национальному общественному вещателю ARD в прошлом месяце призвал к усилению поддержки Украины, в частности поставки боевых самолетов.

В недавнем интервью Кречмер заявил, что поддерживает сокращение помощи Украине в виде вооружений, потому что, мол, Германия больше не может тратиться на оружие "только для того, чтобы это оружие было использовано и ничего не дало".

А в прошлом году премьер-министр Саксонии уже говорил о возможности прекращения огня между Россией и Украиной, если Украина временно откажется от собственной территории – это вызвало возмущение Киева.