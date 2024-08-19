В "Дії" подали более 30 тысяч заявлений об онлайн-браке

В Украине через портал "Действие" уже подали более 30 тысяч заявлений на брак. Об этом заявил глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Левый берег.

"Раньше у молодоженов был забег на длинные дистанции: пойти в ДРАЦС, чтобы подать заявление, выбрать дату и формат церемонии, а затем уплатить госпошлину. Полтора года назад запустили на портале "Дія" возможность подать заявление о браке онлайн, услугой уже воспользовалось более 30 тысяч пар" , - написал он в Telegram.

Федоров отметил, что "совсем скоро" будет запущена услуга бракосочетания онлайн.

"Пристегните ремни безопасности, это будет вау. Тратьте время друг на друга, а не на бюрократию" , - добавил министр. ﻿

Брак через "Дію"

30 марта правительство приняло постановление о регистрации брака онлайн. Чтобы жениться онлайн, нужно будет сделать несколько шагов:

В приложении отправить соответствующее заявление

Сотрудник ДРАЦСа проводит церемонию бракосочетания по видеосвязи

Невесты подписывают актовую запись о браке с помощью "Дія. Підпис".

Недавно на портале "Дія" появилась возможность подавать заявление о государственной регистрации брака и сразу выбирать место, время, формат и зал, где пройдет церемония. То есть в таком случае женихам необходимо было прийти в ДРАЦС непосредственно только на регистрацию брака.

В июне по видеосвязи из-за "Дію" женились первые три пары.

Отметим, что военнослужащие, полицейские, работники здравоохранительных учреждений и другие определенные категории могут зарегистрировать брак онлайн, без личного присутствия. Регистрация также может быть подтверждена актом о заключении брака, который составлен непосредственно командиром/руководителем на месте службы/работы, руководителем учреждения здравоохранения.