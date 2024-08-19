Италия выдала Украине россиянина, который организовывал угон авто

Италия передала Украине гражданина России, подозреваемого в организации преступной схемы угона автомобилей и вымогания выкупа за их возвращение.﻿ Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора Украины, сообщает РБК-Украина.

Злоумышленник, был задержан в Италии в 2023 году совместно с польскими правоохранителями. После чего его доставили в Украину.

По данным следствия, подозреваемый организовал группу лиц, занимавшихся угоном автомобилей в Украине, с последующим вымоганием денег от их владельцев через Телеграм-чаты. В случае отказа, угнанные автомобили продавали или разбирали на запчасти, изменяя идентификационные номера.

Преступная деятельность группы была прекращена в августе 2022 года после проведения более 50 обысков на территории девяти областей Украины. Пятерым участникам группы были выдвинуты подозрения, а организатор объявлен в международный розыск.

Организатора схемы подозревают в правонарушениях по статьям 5 ст. 27 ч. 2, 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 15 140 000 грн. Досудебное расследование продолжается.

Следует отметить, что экстрадированный ранее был судим на территории России, где с 15 лет занимался угонами автомобилей. Кроме того, он продавал специальное оборудование для взлома автомобилей и обучал других через социальные сети.